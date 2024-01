Terzo sesso, via libera della Spagna: il genere X sui documenti degli stranieri

La battaglia dell'attivista

Lo confermano fonti dei ministeri dell'Inclusione sociale e degli Interni. La terza opzione sarà riflessa anche sui documenti di identità per stranieri, il Dne, ma non su quello degli spagnoli, il Dni, perché il Codice civile non lo consente. Sebbene l'identificazione del sesso non binario sarà riconosciuta solo alle persone di nazionalità estera che l'abbiano riconosciuta nei propri paesi d'origine. Il cambio, indicano le fonti, deriva dalla vittoria giudiziaria di Andrea Speck, di origini tedesche e residente a Siviglia, la prima persona straniera ufficialmente riconosciuta come "genere indefinito" nel Registro centrale degli stranieri in base a una sentenza del Tribunale superiore dell'Andalusia del maggio scorso. Una vittoria per Speck, che ha portato avanti un lungo contenzioso con l'amministrazione spagnola per il riconoscimento dell’identità che già constatava sul suo passaporto tedesco come sesso indefinito.