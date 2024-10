Spagna, truffe ai malati oncologici con l'"immunoterapia"

L'inchiesta giornalistica è stata condottadal quotidiano spagnolo El País, in collaborazione con altre testate come la belga De Tijd, la tedesca Zdf e la austriaca Der Standard.

Secondo i dati che emergono, l'azienda avrebbe già trattato oltre mille pazienti in sei Paesi. La società sostiene di non operare più in Spagna, ma già nel 2022 aveva ricevuto una multa dalla Regione Andalusia per attività sanitarie non autorizzate.