Spagna, sgominato traffico di cadaveri venduti a 1200 euro ad atenei: 4 arresti

A Valencia, in Spagna, è stata sgominata un'organizzazione criminale collegata alla vendita di cadaveri, sottratti in maniera illegale da ospedali e residenze di anziani per rivenderli a università a fini di studio, a 1200 euro l'uno.

Secondo quanto segnala la polizia in una nota, la rete messa in piedi da un'agenzia di pompe funebri è arrivata a fatturare oltre 5.000 euro a un ateneo per realizzare undici cremazioni dei corpi, una volta studiati, non registrate in nessuna delle ricevute rilasciate dalle agenzie funerarie che operano nella città.