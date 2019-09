Ore di ansia per Blanca Fernandez Ochoa . L'ex campionessa spagnola di sci, medaglia di bronzo nello slalom alle Olimpiadi di Albertville del 1992, è scomparsa da dieci giorni. La Ochoa è svanita nel nulla sui monti della Sierra de Guadarrama , attorno a Madrid, dove era solita recarsi per delle escursioni in solitaria. Domenica scorsa è stata ritrovata la sua macchina, ma di lei ancora nessuna traccia.

L'ultima volta è stata avvistata il 23 agosto e la policia nacional ha diramato un avviso chiedendo a chiunque l'avvistasse di avvisare. Al momento sono impegnate nelle ricerche quasi 400 persone, tra agenti di polizia, guardia civile, vigili del fuoco e guardie forestali, con tanto di elicotteri e droni, alle quali si aggiungono i numerosi volontari cvhe vogliono dare una mano a ritrovare quella che per molti è un'eroina nazionale.



La sua macchina è stata trovata in un parcheggio in un parco a nord-ovest di Madrid. La Ochoa era uscita attrezzata per una delle sue escursioni in montagna, avvisando la figlia che sarebbe stata fuori per almeno quattro giorni. Ma aveva lasciato a casa il cellulare. Negli ultimi anni ha sofferto di disturbo bipolare ed è capitato altre volte che perdesse l'orientamento. Cosa che potrebbe essere accaduta anche questa volta.