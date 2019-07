Spagna, Sanchez perde il primo voto di fiducia: giovedì nuovo round

Pedro Sanchez ha perso il primo voto di fiducia per formare un governo in Spagna. Il leader socialista ha incassato 170 voti contrari e 124 a favore. Le astensioni sono state 52. Giovedì è in programma un nuovo voto: in quel caso a Sanchez basterà la maggioranza semplice del Congresso per essere incaricato premier.