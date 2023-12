Spagna, rintracciata l'italiana scomparsa a Malaga: "Sta bene"

Roberta Cortesi da due anni si era trasferita nella città spagnola e non si avevano sue notizie dall'ultima conversazione avuta con la madre via WhatsApp il 25 novembre. Alla mamma - con la quale la bergamasca si sentiva quasi quotidianamente - aveva detto che avrebbe iniziato il turno e che alle 17, a fine lavoro, l'avrebbe richiamata. Cosa che non era però avvenuta. Alle 20 si era comunque regolarmente presentata per il turno serale al ristorante. Dopodiché era scomparsa, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre. I familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri e nel contempo era stata interessata alle ricerche anche l'Iterpol. Nella serata di lunedì è arrivata la notizia del ritrovamento.

Localizzata in compagnia di un uomo

La 36enne è stata localizzata in compagnia di un uomo con il quale alloggerebbe in una abitazione dei genitori di quest'ultimo. E non avrebbe contattato i familiari in quanto non era più in possesso del proprio telefonino. A dare l'allarme della scomparsa della donna era stata anche l'associazione spagnola "Sos desaparecidos" che aveva pubblicato online una foto e una descrizione di Roberta, chiedendo a chiunque avesse notizie di contattare la polizia.