Spagna, Corte suprema chiede mandato arresto per Puigdemont

In Spagna il procuratore della Corte suprema spagnola, che dipende dal governo, ha chiesto al giudice Llarena di spiccare un mandato d'arresto europeo per estradare e imprigionare il presidente catalano in esilio ed eurodeputato Carles Puigdemont e l'eurodeputato Toni Comin.

"Questo è il vero dialogo di Pedro Sanchez", ha affermato su Twitter l'assistente di Puigdemont, Aleix Sarri i Camargo.