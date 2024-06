Spagna, premier Sanchez: "Non lascio il governo"

"Ciò che alla destra non è riuscito alle urne vuole ottenerlo in altro modo, ma la mia decisione di rimanere alla guida al governo è più forte che mai". Lo scrive il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez in una lettera ai cittadini pubblicata dopo la convocazione in tribunale della moglie, Begoña Gómez. "Dietro queste accuse non c'è nulla, solo una crassa montatura promossa dalle organizzazioni dell'ultradestra che hanno presentato la denuncia", spiega. Gómez è accusata di traffico di influenze.