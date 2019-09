Spagna, nessuna maggioranza per governo: si torna al voto

Il re spagnolo Felipe VI ha constatato che non ci sono forze politiche con il sostegno parlamentare sufficiente a formare il governo. Di conseguenza, dopo lo scioglimento delle Camere lunedì 23, la Spagna andrà di nuovo al voto. Tecnicamente è ancora possibile un accordo fra le parti sempre che il dibattito possa celebrarsi non oltre venerdì, dato che i termini per la formazione di un nuovo esecutivo scadono alla mezzanotte di lunedì.