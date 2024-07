Spagna, la Corte Suprema nega l'amnistia a Puigdemont

La Corte Suprema di Spagna, il più alto organo giudiziario del Paese, ha rifiutato di concedere l'amnistia al leader indipendentista Carles Puigdemont per il reato di appropriazione indebita. Secondo i giudici questa fattispecie di reato non rientra tra quelli coperti dalla legge sull'amnistia per gli indipendentisti catalani approvata recentemente dal Congresso dei deputati.