Spagna, da luglio 1.300 morti legati al caldo

Circa 1.300 persone sono morte per cause attribuibili all'eccesso di temperature in Spagna tra luglio e la prima parte di agosto. Lo afferma l'Istituto di ricerca pubblico Carlo III, secondo cui a luglio le morti "attribuibili alle alte temperature" sono state infatti almeno 765, mentre ad agosto 543. Questi dati, citati dall'agenzia Efe, emergono mentre il Paese iberico affronta un nuovo episodio di caldo estremo. Come segnalato dall'Agenzia statale di meteorologia (Aemet), per i prossimi giorni sono attese temperature massime superiori ai 38-40 gradi soprattutto nelle aree dell'interno.