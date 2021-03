Covid Spagna, le sorelle del re si vaccinano negli Emirati: polemiche

-afp

Le sorelle del re spagnolo Felipe VI hanno ammesso di essere state vaccinate contro il Covid-19 durante la visita a loro padre negli Emirati Arabi Uniti. La vaccinazione delle sorelle del re è stata ampiamente criticata in tutta la Spagna. Le due donne non sarebbero state ancora idonee a ottenere le vaccinazioni nel loro Paese d'origine. Felipe VI ha lasciato la Spagna ad agosto per le indagini su presunti illeciti finanziari.