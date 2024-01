Spagna, in forte crescita i casi di influenza: ospedali sotto stress

In Spagna si registra un forte aumento dei casi di influenza che sono cresciuti del 75% nell'ultima settimana del 2023, con un'incidenza di 438,3 casi per 100.000 abitanti.

L'epidemia sta mettendo a dura prova i centri sanitari e gli ospedali, dove i ricoveri sono aumentati del 60% in soli sette giorni, secondo i dati pubblicati dall'Istituto di Salute Carlos III. Il susseguirsi delle festività fa prevedere che l'ondata continuerà a salire ancora per qualche settimana. Secondo un'indagine del sindacato Csif, alcune regioni come quella di Castilla-La Mancha stanno raggiungendo la saturazione delle strutture, mentre altre, come la Comunità Valenciana, si trovano a dover raddoppiare i letti in alcune zone e hanno "difficoltà" a trovare rinforzi.