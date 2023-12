Spagna, il governo vuole vietare i cellulari nelle scuole

In Spagna il ministero dell'Istruzione ha proposto alle regioni l'introduzione del divieto di utilizzo dei cellulari durante la scuola dell'obbligo in orario di lezione.

In particolare, il dicastero vorrebbe introdurre il divieto totale alla primaria (fino ai 12 anni), mentre alla secondaria (fino ai 16 anni) l'uso del telefonino sarebbe possibile solo se voluto dall'insegnante per un progetto pedagogico. Questa misura vuole "dare una risposta globale a una preoccupazione sociale", ha detto il ministro Pilar Alegria, spiegando che ci saranno chiaramente "eccezioni" per chi soffre di problemi di salute, come nel caso dei bambini affetti dal diabete.