Spagna, elezioni in Catalogna: socialisti primo partito | Indipendentisti perdono la maggioranza assoluta

I socialisti guidati da Salvador Illa vincono le elezioni in Catalogna aumentando nettamente il distacco dalle forze indipendentiste, che perdono la maggioranza assoluta. È il quadro che tracciano i risultati parziali con oltre l'80% delle schede scrutinate. Il Partito dei socialisti di Catalogna risulta aver ottenuto 42 seggi, 9 in più rispetto alla precedente tornata elettorale del 2021. Junts, il partito dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont supera Esquerra Republicana de Catalunya, attualmente al governo, incassando 36 seggi, 4 in più. Erc del governatore Pere Aragone's registra invece un brusco calo fermandosi a 20 seggi con una perdita di 13 deputati. Male anche la sinistra radicale indipendentista della Cup, che si ferma a 4 seggi e ne perde 5. Un buon risultato lo incassa il Partito popolare che supera Vox e si attesta a 15 seggi, 12 in più del 2021. Il partito di Santiago Abascal conferma gli 11 deputati. Comuns Sumar cala a 6 seggi. Entra poi nel nuovo Parlament con 2 seggi il partito di estrema destra pro-indipendenza Aliança Catalana guidato dalla sindaca di Ripoll, Sílvia Orriols, novità di questa tornata elettorale. Resta fuori invece Ciudadanos, un tempo punto di riferimento dell'elettorato anti-indipendentista.

Partito Popolare: "Noi di nuovo riferimento della Catalogna con buon senso" "Il Partito Popolare è tornato. Siamo di nuovo il punto di riferimento della Catalogna con buon senso, che crede nella convivenza e si sente catalana, spagnola ed europea": lo ha detto Dolors Montserrat, eurodeputata e candidata del Partito Popolare spagnolo alle amministrative catalane, in un primo commento sulla "grande crescita" delle formazione di centrodestra secondo lo scrutinio provvisorio (di circa 7 punti percentuali). "Il nostro messaggio è chiaro - ha aggiunto -: nessun voto nostro permetterà a un indipendentista di essere presidente".