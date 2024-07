In Spagna sono state registrate a luglio 292 morti "attribuibili alla temperatura", mentre a giugno ce ne sono state 31. Lo indicano i dati del sistema MoMo, gestito dal centro pubblico Istituto di Salute Carlo III. Oltre 200 di queste morti sono state rilevate nelle ultime due settimane, in coincidenza con un periodo in cui hanno avuto luogo due ondate di caldo (nelle ultime 48 ore sono state toccate temperature superiori ai 40 gradi in diverse zone del Paese).