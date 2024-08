Sondaggio "Nyt": Kamala Harris ha rimesso in gioco la Sun Belt

Oggi, secondo Cohn, i numeri sembrano di nuovo "normali" e il percorso della Sun Belt è di nuovo in gioco per Harris. Non solo i risultati principali assomigliano a quelli delle ultime elezioni, ma molti degli insoliti modelli demografici del confronto Biden-Trump sono svaniti. Kamala ha un vantaggio di 84-11 tra gli elettori neri in Georgia e North Carolina, i due stati chiave in cui gli elettori afroamericani rappresentano la quota maggiore dell'elettorato. Nessuno avrebbe battuto ciglio a un risultato come questo un anno o due fa, ma è un miglioramento significativo rispetto al vantaggio di 74-17 di Biden a maggio in Georgia e al suo vantaggio di 74-18 negli ultimi cinque sondaggi nazionali della sua campagna condotti dal Nyt.