Somalia, esplosione vicino a hotel su spiaggia di Mogadiscio

Un'esplosione e spari hanno scatenato il panico in un hotel sulla spiaggia della capitale somala, Mogadiscio. L'agenzia di stampa nazionale ha dichiarato che le forze di sicurezza hanno "neutralizzato gli aggressori". Non ci sono notizie finora su morti e feriti. L'affiliata di Al Qaeda in Africa orientale, Al Shabab, ha dichiarato attraverso la sua radio che i suoi combattenti hanno compiuto l'attacco. Lido Beach, un'area popolare di Mogadiscio, è molto frequentata dai somali che si godono il fine settimana.