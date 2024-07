Una violenta esplosione è avvenuta in un caffè di Mogadiscio, in quel momento molto affollato. Lo riferiscono i media locali somali. Secondo l'emittente somala Kaab tv, si sarebbe tratto di un attentato suicida. Il locale, chiamato Top Coffee, in quel momento era pieno di persone che stavano guardando la finale degli Europei di calcio. La stessa emittente, su X, parla di un bilancio iniziale di 10 morti.