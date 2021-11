Somalia, Arabia saudita annuncia la riapertura dell'ambasciata

-afp

L'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura della propria ambasciata a Mogadiscio, in Somalia. Lo riporta l'agenzia di stampa saudita (Spa), citando il ministero degli Esteri. Una delegazione diplomatica saudita aveva visitato la Somalia lo scorso giugno, in vista della riapertura dell'ambasciata che da anni opera in Kenya.