Social network, la Florida li vieta ai minori di 14 anni

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato la legge per vietare ai minori di 14 anni di creare un profilo sulle piattaforme social online, cancellando anche quelli già esistenti.

Il testo, spinto dai repubblicani dello Stato per contrastare la "dipendenza" dai social, è stato in parte modificato dal Senato statale per consentire l'utilizzo ai minori di età compresa tra 14 e 16 anni, ma soltanto con l'esplicito consenso dei genitori.