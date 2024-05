Slovacchia, il vice premier: "Fico non è più in pericolo di vita"

Il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita.

Lo ha detto il vice premier Tomas Taraba alla Bbc, spiegando che l'intervento chirurgico di Fico è "andato bene: credo che alla fine sopravviverà". In precedenza, il ministro della Difesa Robert Kalinak aveva detto che Fico stava "lottando per la sua vita" dopo essere stato gravemente ferito mercoledì in un attentato ad Handlova. Dopo la sparatoria, Fico è stato portato d'urgenza in ospedale e ha trascorso diverse ore in sala operatoria. Le sue condizioni restano comunque molto gravi.