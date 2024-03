Slovacchia, migliaia di manifestanti in piazza contro il governo di Fico

In Slovacchia, migliaia di persone sono nuovamente scese in piazza per protestare contro il governo del premier Robert Fico e soprattutto contro la sua intenzione di abolire la televisione e la radio pubbliche (Rtvs).

Le proteste - che si sono svolte nella capitale Bratislava e a Kosice, nell'est del Paese - sono state organizzate dai partiti dell'opposizione Slovacchia progressista e Libertà e solidarietà (Sas). Lo riporta il sito aktuality.sk, precisando che tra gli striscioni portati in piazza alcuni recavano le scritte "Stop Fico", "Stop, mafia", "Rtvs libera".