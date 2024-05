Slovacchia, l'attentatore del premier Fico è un 71enne fondatore di un club letterario

Il figlio sotto shock: "Non ho idea di cosa sia successo"

Il media slovacco Aktuality.sk ha contattato il figlio del sospetto aggressore del premier Robert Fico. L'uomo si è detto scioccato dalla situazione. Ha confermato che il padre aveva una pistola, detenuta legalmente. "Non ho assolutamente idea di cosa intendesse mio padre, cosa avesse pianificato, perché sia successo", ha affermato. Alla domanda se avesse un rapporto di odio con il presidente del partito Smer, ha risposto: "Non ha votato per lui. Questo è tutto quello che posso dire al riguardo". L'uomo ha negato che suo padre avesse mai apertamente menzionato l'aggressione o l'uccisione del politico. Ha anche negato che l'uomo di 71 anni fosse un paziente psichiatrico. "Forse c'è stato qualche cortocircuito, non lo so".