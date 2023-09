Sisma Marocco, paura tra gli italiani: "Tremava tutto, siamo corsi in strada" | Una famiglia: "Siamo bloccati sui monti"

Tutto ha iniziato a tremare". C'è ancora paura e preoccupazione nelle testimonianze degli italiani che si trovavano in Marocco al momento del terremoto . Giancarlo Passaro, titolare del locale La Bottega, ha raccontato: "Mi trovavo nel locale che gestisco, nella città nuova. All'improvviso i miei collaboratori e i clienti hanno iniziato a correre in strada". Una turista italiana, con il marito e il figlio di 15 anni sono stati sorpresi dal sisma in un hotel sulle montagne dell'Atlante. "Siamo bloccati qui", hanno fatto sapere.

"Noi bloccati sulle montagne" "Siamo preoccupatissimi", ha detto la turista, "siamo bloccati fuori dall'hotel sul passo Tizi n'test e la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti. Ora ci stiamo incamminando verso Agadir, sono trenta chilometri per fortuna in discesa. Ma dobbiamo a sbrigarci perché inizia a fare caldo".

"I telefoni non funzionano" La Farnesina ha fatto sapere che tutti i nostri connazionali stanno bene, ma le linee telefoniche non funzionano bene. Molti italiani stanno usando i social network per comunicare ad amici e parenti la situazione nel paese nord africano, proprio perché non è facile telefonare. "Noi stiamo bene, solo tanta paura e la notte in strada", ha scritto su facebook una turista italiana in vacanza a Marrakesh. La donna ha poi pubblicato le foto delle macerie sulla strada vicino al suo hotel. ha aggiunto: "Ci sono quartieri crollati. La fortuna è stata con noi".

"Il campanile oscillava" Giancarlo Passaro, titolare del locale La Bottega, ha raccontato: "Il locale si trova davanti alla chiesa cattolica, il campanile ha iniziato a oscillare. Ci siamo trovati tutti in strada, non abbiamo gli stessi problemi della medina perché abbiamo più spazio. In medina le strade sono strette con le case una attaccata all'altra. Le mura della città sono danneggiate e molte case sono implose. Poi c'è stata anche una scossa di assestamento, nessuno è rientrato, siamo stati fuori, io sono rientrato a casa molto tardi e non abbiamo dormito. Abbiamo paura che arrivi ancora qualcosa, è stata una brutta esperienza. Grazie a Dio stiamo tutti bene, ma è ancora difficile comunicare perché le linee sono interrotte".