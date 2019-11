Sisma in Albania, bilancio sale a 40 morti: stop ricerche a Thumane

Sale a 40 il bilancio dei morti in Albania, a due giorni dal sisma che ha colpito l'area di Durazzo e di Thumane. In quest'ultima città le ricerche dei dispersi sono state interrotte perché si ritiene che non vi siano altre persone sotto le macerie degli edifici. Dei 40 cadaveri rinvenuti, 39 sono stati identificati. Salvate invece 45 persone, di cui tre sono in gravi condizioni. In totale i feriti sono 650.