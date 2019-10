Siria, Trump: "Trasferiti detenuti Isis più pericolosi"

Donald Trump ha annunciato che gli Usa hanno trasferito alcuni dei militanti Isis più pericolosi detenuti in Siria in un luogo sconosciuto dove possono essere controllati durante l'offensiva militare turca nel nordest del Paese. Migliaia di combattenti del Califfato sono stati catturati in Siria dai curdi, alleati degli Usa ma visti da Ankara come terroristi.