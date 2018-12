Siria, Trump: "Erdogan sradicherà quello che resta dell'Isis"

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, gli ha garantito che qualsiasi gruppo di combattenti Isis rimasto in Siria sarà eliminato. "Sradicherà quello che è rimasto dello Stato islamico in Siria", ha scritto Trump su Twitter. I due si sono confrontati in una telefonata nella giornata di domenica dopo l'annuncio di Washington di voler ritirare le truppe dalla Siria.