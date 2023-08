Siria, undici soldati uccisi in un agguato jihadista

In Siria undici soldati sono morti e altri venti sono rimasti feriti in un attacco nel sud della regione di Idlib in un attacco dei gruppi jihadisti di Ansar Al-Tawhid e del Partito islamico del Turkestan.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, gli estremisti "hanno fatto esplodere i tunnel che avevano scavato sotto le posizioni dell'esercito e contemporaneamente hanno lanciato un assalto da altri tunnel". I gruppi responsabili dell'attacco sono affiliati ai terroristi di Hayat Thrir Al-Sham.