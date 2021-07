In 17 giorni a Idlib, in Siria, sono stati uccisi 17 bambini: uno ogni giorno. Il drammatico allarme è stato lanciato da Save the children, che segnala anche almeno 39 incidente in strutture sanitarie dopo l'escalation di violenze iniziata a fine aprile. Migliaia le evacuazioni in questi mesi, secondo la Ong, secondo cui almeno 17 villaggi sono stati rasi al suolo, comprese le aree residenziali e commerciali.