Siria, la retromarcia di Trump: il ritiro delle truppe Usa avverrà in modo prudente

La retromarcia di Trump è stata annunciata sui social network, dove il presidente Usa ha criticato un articolo del New York Times. "Il fallimentare New York Times - ha twittato - ha deliberatamente scritto una storia molto imprecisa sulle mie intenzioni sulla Siria. Non diversamente dalle mie dichiarazioni originali, partiremo a un ritmo adeguato continuando allo stesso tempo a combattere l'Isis e a fare tutto il resto che è prudente e necessario".



Il 6 gennaio anche il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, John Bolton, ha spiegato a Gerusalemme che il ritiro delle truppe Usa dalla Siria avverrà solo dopo la sconfitta dei jihadisti dell'Isis e la messa in sicurezza delle forze curde siriane alleate di Washington.