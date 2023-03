Siria, ong: raid Israele su deposito armi: uccisi 2 miliziani

Un raid aereo attribuito a Israele ha colpito all'alba un deposito di armi nell'ovest della Siria, fra la base russa di Tartus e la provincia di Hama, uccidendo almeno due miliziani filo-iraniani e ferendo almeno tre soldati siriani.

Lo rende noto l'ong Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo l'agenzia di stampa siriana Sana, si è trattato di un lancio di missili partiti in direzione dalla zona a nord del Libano e che avrebbe colpito "aree rurali" fra Tartus e Hama. L'esercito israeliano non ha commentato.