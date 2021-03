Siria, media: Biden ha fermato un secondo attacco aereo Usa

-afp

Joe Biden ha fermato un attacco aereo americano in Siria la scorsa settimana. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando che il 26 febbraio il presidente americano ha fermato un raid dopo essere stato messo in guardia sulla presenza di una donna e di alcuni bambini nelle vicinanze. Biden ha invece dato il via a un altro attacco contro una struttura legata a una milizia filo iraniana sempre in Siria.