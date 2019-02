Siria, Frontex lancia l'allarme foreign fighter: possibile rientro

L'agenzia Ue Frontex per la gestione dell'arrivo dei migranti in Europa lancia l'allarme rientro dei foreign fighter dalla Siria. "Dobbiamo monitorare attentamente la situazione - dice il direttore esecutivo Fabrice Leggeri - sia per le ondate di migranti dalla Siria, sia per intercettare eventuali arrivi di foreign fighter di ritorno dal Paese".