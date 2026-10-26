La Siria chiuderà i confini con la Giordania dopo i raid

La Siria chiuderà martedì 27 ottobre i confini con la Giordania dopo i raid giordani che hanno provocato la morte di otto civili, tra cui tre bambini. Gli attacchi sono stati condotti da Amman contro obiettivi ritenuti legati a "organizzazioni terroristiche", in rappresaglia per il sanguinoso attacco jihadista contro una chiesa in Giordania avvenuto la scorsa settimana. In risposta ai bombardamenti, Damasco ha annunciato la chiusura dei confini, segnando un nuovo momento di tensione tra i due Paesi. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla durata della misura né sulle modalità della sua applicazione.