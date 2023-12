Siria, attacchi turchi nel nord-est: almeno 6 civili uccisi

In Siria almeno 6 civili sono stati uccisi in attacchi aerei turchi nel nord-est del Paese, nella zona controllata dai curdi, secondo quanto riferito da una Ong e da un media curdo.

Sabato la Turchia aveva annunciato un'operazione aerea "contro obiettivi terroristici nel nord della Siria e dell'Iraq" come rappresaglia per la morte di dodici suoi soldati in due giorni.