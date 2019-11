Sirene d'allarme in Israele nella notte, missili lanciati da Gaza

Le sirene di allarme sono risuonate in Israele, in una località vicina alla striscia di Gaza. Si sono udite almeno due esplosioni, ha precisato la radio militare. Malgrado le notizie relative ad un accordo di cessate il fuoco, la radio militare ha avvertito che chi abita nella zona deve restare ancora in prossimità di rifugi e di stanze protette. La Jihad islamica aveva poco prima confermato l'accordo per una sospensione delle ostilità.