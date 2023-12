Sierra Leone, arrestate 57 persone per il tentato golpe

In Sierra Leone sono state 57 le persone arrestate, la maggior parte delle quali in servizio nell'esercito, per il tentato di colpo di Stato avvenuto a novembre.

Uomini armati attaccarono un'armeria militare, due caserme, due carceri e due stazioni della polizia, scontrandosi con le forze di sicurezza nelle prime ore del 26 novembre. Nei combattimenti morirono 21 persone, tra cui 14 soldati.