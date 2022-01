Sicurezza, Francia: l'Europa deve instaurare un dialogo diretto con la Russia

ansa

Per garantire la sicurezza in Europa, "l'Ue deve instaurare un dialogo diretto con la Russia". Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei francese, Clement Beaune, secondo cui Mosca "privilegia il dialogo con gli Stati Uniti perché questo ricorda i tempi della Guerra Fredda e dello scontro fra superpotenze" e permette inoltre potenzialmente di "dividere" il Vecchio Continente. L'Europa, ha concluso, "non sta facendo abbastanza".