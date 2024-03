Siccità, lo Zambia dichiara lo stato di calamità nazionale

Lo Zambia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale per la siccità.

Il presidente Hakainde Hichilema ha affermato che la mancanza di piogge ha devastato il settore agricolo, colpendo più di un milione di famiglie. Il Paese africano non ha registrato precipitazioni per cinque settimane. "La distruzione causata dalla prolungata siccità è immensa", ha detto il capo dello Stato in un messaggio alla nazione. La crisi minaccia la sicurezza alimentare nazionale, nonché l'approvvigionamento idrico ed energetico. Lo Zambia, infatti, dipende fortemente dall'energia idroelettrica.