Siccità in Messico, dichiarata emergenza idrica nel Nord

Per la siccità in Messico, il governo di Sonora, nel nord del Paese, ha dichiarato l'emergenza idrica per far fronte alla crisi che ha colpito la regione durante gli ultimi mesi.

"Dobbiamo ricordare che viviamo in uno Stato semidesertico e dobbiamo consolidare una cultura dell'uso razionale dell'acqua", ha dichiarato il governatore Alfonso Durazo Montano in una conferenza stampa. Secondo il Servizio meteorologico messicano, la mancanza d'acqua riguarda il 98.6% del territorio di Sonora, e in gran parte della regione la crisi persiste da oltre sei mesi.