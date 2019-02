22 febbraio 2019 08:21 Shamina supplica la Gran Bretagna: "Rivedete il mio caso, sono disposta a cambiare" La 19enne arruolatasi in Siria con lʼIsis invoca pietà dopo aver perso la cittadinanza inglese. Lettera della famiglia al Segretario di Stato Javid: "Siamo sconvolti, riportiamola a casa"

Si arruolò nell'Isis in Siria e ora vuole tornare a casa con il suo neonato malato. Per Shamina Begum inizia il secondo atto. La 19enne anglo-bangladese, infatti, invoca "pietà" dopo che la Gran Bretagna le ha revocato la cittadinanza. "Il Bangladesh non è il mio Paese - spiega in un'intervista a Sky News. - Non posso andar lì, non conosco il posto, la lingua. Chiedo ai politici britannici di rivedere il mio caso, sono disposta a cambiare". Un appello, intanto, è stato indirizzato dalla famiglia anche al Segretario di Stato Sajid Javid, come riferisce Bbc. "Siamo sconvolti - si legge nella lettera aperta scritta dalla sorella, - ma non possiamo abbandonarla. Riportiamola a casa con il figlio".

"Sono disposta a cambiare"Se fino a poco tempo fa Shamina, scappata di casa nel 2015 per unirsi all'Isis, aveva sempre dichiarato con fermezza: "Non mi pento di nulla", davanti alla revoca della cittadinanza britannica che chiude definitivamente le porte al suo desiderio di tornare a casa con il suo neonato malato, cambia posizione.



Incalzata dalle domande dell'inviato John Sparks, incontrato nel campo profughi dove ha trovato rifugio, la 19enne afferma: "Sono disposta a cambiare, mio figlio ora non ha cure e per lui farei di tutto". Da qui l'accorata invocazione ai politici inglesi: "Mi piacerebbe che rivalutassero il mio caso con un po' più di misericordia nel loro cuore".