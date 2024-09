La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non identificato", per la seconda volta in una settimana. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando fonti militari di Seul. La guardia costiera giapponese ha affermato di ritenere che il missile sia atterrato in mare e ha esortato le navi a fare attenzione agli oggetti in caduta.