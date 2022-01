Seul: Corea del Nord ha lanciato razzo non identificato

La Corea del Nord ha lanciato in mare un "razzo non identificato". Lo ha reso noto l'esercito della Corea del Sud. Si tratta del primo test del genere effettuato da Pyongyang nel nuovo anno. Il proiettile è stato sparato nel mare a est della penisola, hanno dichiarato i capi di Stato Maggiore di Seul in una nota, senza fornire ulteriori dettagli.