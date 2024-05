Mattarella all'Onu: "L'Italia è determinata a costruire un mondo più giusto"

"Le Nazioni Unite - ha ricordato da New York - sono nate per sostituire la logica della collaborazione e del rispetto a quella della sopraffazione"

Mattarella: "Onu per superare la logica della sopraffazione" "L'Onu - ha ricordato il Presidente della Repubblica - nasce sulla spinta di vicende storiche drammatiche che, provocando morte e immani distruzioni, hanno spinto governi e nazioni a interrogarsi su come evitare che le conferenze internazionali seguite ai vari conflitti divenissero semplicemente un modo per regolare rapporti di forza - prodromi spesso alla guerra successiva - e non esercizi di futuro. L'Onu nasce per sostituire la logica della collaborazione e del rispetto a quella della sopraffazione".

"Rafforzare l'Onu contro i vetero-nazionalismi" "Spinte vetero-nazionalistiche, pulsioni neo-imperialiste se non neo-colonialiste, competizione tra potenze in luogo di cooperazione, ripropongono una polarizzazione del sistema internazionale che nuoce alla libertà e alla paritàdelle relazioni tra gli Stati e i popoli e mette a rischio la pace. E' più importante che mai, allora, rafforzare le istituzioni multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite", ha sottolineato Mattarella.

"L'Italia sostiene in pieno la riforma dell'Onu" "Da molti anni - ha proseguito Mattarella - si discute di riforma del suo sistema, ritenuta opportuna per mantenere questa Organizzazione al passo con i tempi, in grado di rispondere al mutato scenario internazionale e alle dinamiche di sviluppo politico, sociale ed economico dei vari Paesi e delle varie regioni. L'Italia sostiene pienamente le proposte avanzate tanto a livello di organizzazione, gestione e metodi di lavoro dell'Onu quanto riferite ai più ampi piani di intervento nei settori dello sviluppo, della pace e della sicurezza, come individuati nelle varie componenti della Nostra Agenda Comune".