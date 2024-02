Senegal, alta tensione per rinvio presidenziali: dissidenti in piazza

Sale la tensione politica in Senegal dopo il rinvio al 15 dicembre delle elezioni presidenziali che erano programmate per il 25 febbraio.

I dissidenti scenderanno in piazza martedì 13 febbraio per cercare di fare pressione sull'attuale presidente Macky Sall che, da parte sua, prova a uscire dalla crisi politica innescata da questa mossa in un Paese dalla democrazia generalmente stabile. I media hanno parlato di colloqui per rinnovare il dialogo con l'opposizione a partire dal leader Ousmane Sonko, che ha combattuto il governo per oltre due anni e attualmente è in carcere.