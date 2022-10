Segretario Difesa Usa: "Monitoriamo capacità nucleari russe 24 ore su 24"

Gli Stati Uniti "monitorano le capacità nucleari della Russia 24 ore su 24 e 7 giorni su 7".

Lo ha detto il Segretario della Difesa Usa Lloyd J. Austin, specificando comunque che per ora "non ci sono indicazioni" che Mosca abbia mobilitato le sue forze. "La retorica nucleare di Vladimir Putin è sfacciata e irresponsabile, non è quello che ci si aspetta da una grande potenza atomica come la Russia e questo è stato notato in tutto il mondo", ha osservato Austin.