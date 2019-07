Scossa di terremoto nel sud della California: magnitudo 6.4

L'epicentro si trova nella zona di Searles Valley, a circa 240 km a nord-est di Los Angeles, e la sua profondità stimata a 8,7 km, ha detto l'istituto di studi geologici degli Stati Uniti.



Il sisma è stato avvertito distintamente sia a Los Angeles che a Las Vegas. I testimoni raccontano ai media americani degli edifici che hanno tremato e oscillato per parecchi secondi, anche se al momento non si registrano danni né disagi negli aeroporti, come il Los Angeles International Airport. Quasi tutti gli uffici sono chiusi per la festa del 4 luglio, l'Independence Day.