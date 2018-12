Scoperto Farout, il pianeta nano più lontano del sistema solare

I tre astronomi, Scott Sheppard, della Carnegie Institution for Scienze americana, David Tholen, dell'Università delle Hawaii, e Chad Trujillo, dell'Università dell'Arizona Settentrionale, stavano esplorando i confini del sistema solare a caccia del fantomatico "Pianeta 9" quando si sono imbattuti in Farout, del quale ancora non si conosce però l'orbita esatta.



Per ora, ha specificato Tholen, "conosciamo solo la sua distanza estrema dal Sole, il suo diametro approssimativo, che dev'essere di almeno 500 chilometri, e il suo colore rosato, tipico dei mondi ghiacciati. Sappiamo però con certezza che, a causa della sua distanza, Farout impiega più di mille anni per compiere un'orbita completa attorno al Sole".