Scontri Southport, ministro inglese: "Rivoltosi pagheranno il prezzo della violenza"

Il ministro dell'Interno, Yvette Cooper, ha avvertito che i rivoltosi "pagheranno il prezzo della loro violenza e del loro comportamento criminale" dopo i nuovi scontri seguiti all'omicidio di tre bambine a Southport, alle porte di Liverpool. "La polizia ha il pieno appoggio del governo per intraprendere la più forte azione possibile e per assicurare che venga applicata tutta la forza della legge", ha dichiarato Cooper. I rivoltosi "non rappresentano la Gran Bretagna", ha aggiunto.